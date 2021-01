Centro de treinamento é aposta da Neodent em parceria com OdontoCompany

A criação de um novo centro de treinamento para dentistas está em fase final de construção em São José do Rio Preto, no interior paulista. A iniciativa, uma parceria entre a Neodent e a OdontoCompany, faz parte das iniciativas da empresa brasileira parte do grupo Straumann, que concluiu as obras de uma nova fábrica em Curitiba no ano passado, a partir do investimento de 150 milhões de reais.

A aposta com o centro de treinamento é investir em odontologia digital para treinar os profissionais e garantir a qualidade dos implantes da paranaense Neodent. A franqueadora realiza cerca de 20.000 implantes por ano e, a partir da nova fábrica e do centro de treinamento, o potencial é de aumento expressivo no número de implantes.