Centrão já tem até nome para o lugar de Onyx no Ministério da Cidadania

Atualizado em 14 out 2020, 13h09 - Publicado em 14 out 2020, 11h26

Voltou a ganhar corpo nos últimos dias uma articulação antiga do centrão para fazer o filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho filho, ministro da Cidadania no lugar de Onyx Lorenzoni.

Na avaliação de caciques do centrão, as críticas internas, no governo, ao desempenho do gaúcho favorecem o clima de mudança. Quem acompanha o lobby no Planalto afirma que Onyx não entrará 2021 como ministro.

Em defesa do gaúcho, diga-se que outros já tentaram cavar a exoneração dele, mas a amizade com Jair Bolsonaro — e a gratidão pelos tempos de campanha — sempre falou mais alto. A conferir.