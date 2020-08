Celulares, obras de arte, documentos… o pedido de busca contra Witzel

O mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro do STJ Benedito Gonçalves contra o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, dá a dimensão do que os agentes da Polícia Federal estão recolhendo das dependências do Palácio Guanabara, sede do governo.

No documento, o ministro pede o recolhimento de documentos físicos e eletrônicos indicativos de associação entre investigados, como agendas, documentos e rascunhos, documentos que indiquem corrupção — contratos, decisões, notas fiscais, planilhas e recibos — e documentos que indiquem ocultação de bens: transferências bancárias, procurações, escrituras e promessas de compra e venda.

Além disso, Gonçalves determina que a PF busque mídias, HD externo, computadores, aparelhos telefônicos, valores em espécie maiores do que 10.000 reais e obras de arte de elevado valor. O mandado foi encaminhado ao delegado Felipe Alcântara no último dia 25.