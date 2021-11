CCJ de Alcolumbre volta se reunir — mas nada da sabatina de Mendonça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de quase 50 dias sem participar da CCJ — comissão que preside –, o senador Davi Alcolumbre quebrou o jejum na terça-feira e já anunciou outra reunião do colegiado para esta quarta.

O encontro deverá resgatar pautas remanescentes da comissão e analisar propostas novas que forem apresentadas pelos líderes partidários.

A pressão por colegas, no entanto, é para que Alcolumbre decida sobre a sabatina de André Mendonça. A indicação do ex-AGU por Bolsonaro ao STF completa quatro meses no sábado.

Nesta terça, em reunião relâmpago de aproximadamente oito minutos de duração, o senador nada falou sobre o imbróglio — se ocupou em votar e aprovar emendas a serem apresentadas pela CCJ à Comissão Mista de Orçamento, referentes ao PLOA de 2022.