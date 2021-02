CCBB sedia projeto musical de Leo Gandelman e Pablo Castellar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O saxofonista Leo Gandelman e o produtor cultural Pablo Castellar, que dirigiu a Orquestra Sinfônica Brasileira, levam aos palcos do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) o projeto “Quadrilátero”, fruto da parceria entre os dois.

Com uma programação que reúne o biscoito fino da música brasileira, Quadrilátero terá, a cada semana, shows que dão destaque a um instrumento — percussão, sax, cordas dedilhadas e cordas de arco — e terão como convidados nomes como Pretinho da Serrinha, Nivaldo Ornelas, João Camarero e Janaina Sales.

As apresentações começam já em fevereiro no CCBB Rio e a partir de junho seguem por São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.