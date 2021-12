Castro retoma obras de museu interrompido na era Sergio Cabral no Rio

Um dos símbolos do Rio que despontava internacionalmente com a Copa do Mundo e as Olimpíadas era a instalação de um grande museu na praia de Copacabana, no prédio onde por décadas funcionou uma boate famosa pelo público em busca de prostituição.

A nova sede do Museu da Imagem e do Som do Rio era um projeto entre o governo de Sergio Cabral e a Fundação Roberto Marinho. Em 2016, quando Cabral já estava na cadeia por suspeitas de corrupção e seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, enfrentava uma grave crise fiscal no estado, o governo suspendeu as obras e pouco depois a fundação deixou o projeto, que ficou parado por cinco anos.

Nesta quarta, o governador do Rio, Cláudio Castro, participará de uma cerimônia de retomada da construção, que já estava 70% concluída. O investimento é parte do esforço de Castro de imprimir uma marca própria para seu governo. Concluir obras que ficaram paradas da era Cabral é uma parte deste plano.