Castro afaga Solidariedade e nomeia ex-secretário de Esportes de Cabral

Em meio à discussão sobre a realização da Copa América no próximo mês no Brasil, o governador do Rio, Claudio Castro, decidiu fazer um afago no Solidariedade e mudar o secretário de Esportes do Estado.

Quem assumirá a pasta será André Lazaroni, ex-deputado pelo MDB, ex-secretário de Esportes de Sergio Cabral e que era, até a semana passada, secretário de Governo de Castro.

A nomeação já está acertada, segundo pessoas próximas ao assunto, e deve sair nos próximos dias. Lazaroni foi homem forte durante a primeira fase da administração Castro, quando ele ocupava a cadeira interinamente. A mudança tem motivações eleitorais.

Na semana passada, Lazaroni perdeu o cargo porque Castro precisou oferecer a secretaria de Governo ao deputado Rodrigo Bacelar, também do Solidariedade, em nome da composição da aliança para as eleições do ano que vem.

Lazaroni, por sua vez, disse que não foi procurado oficialmente, mas não esconde que aceita qualquer cargo que o governador venha a lhe oferecer. Ele assumirá a pasta até então comandada por Leandro Alves, considerado um quadro técnico e que passará ao comando da Suderj, a superintendência de esportes do Rio.

Procurado pela coluna para dizer se já teria alguma ideia de como realizar a Copa América com segurança sanitária no Rio, Lazaroni se disse surpreso com a notícia da vinda do torneio para o Brasil. “Não estava sabendo”, disse ele.

Atualização 18h14: André Lazaroni procurou a coluna para avisar que não está mais no MDB desde 2019. Ele é filiado ao Solidariedade. O texto inicial, que continha a informação incorreta, foi corrigido.