Castro acompanha protestos no Rio em centro de controle da polícia

A preocupação com a violência nas manifestações desta terça-feira no Rio de Janeiro fez o governador Cláudio Castro (PL) e sua equipe acompanharem os atos direto do CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne as redes de monitoramento das polícias e outros órgãos estaduais.

Conforme o Radar noticiou na edição de Veja que está nas bancas, o governo Castro fez reuniões periódicas na semana passada sobre a segurança os protestos deste 7 de Setembro.

Manifestantes pró governo Jair Bolsonaro estão concentrados desde o início da manhã desta terça em Copacabana, na zona sul, enquanto opositores se encontram no centro da cidade.

É a primeira vez que se tem notícia de que Castro acompanha uma manifestação no centro de controle. Segundo um integrante da equipe do governador, até as 11hs não havia ocorrido nenhum problema nos dois protestos.