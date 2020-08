Caso Marielle e os dados do Google: o voto do relator no STJ

O voto do ministro Rogério Schietti, relator do recurso do Google contra a decisão da Justiça do Rio que determinou o fornecimento de informações ao inquérito sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, deve ser “substancioso”. É o que apontam interlocutores do STJ, que analisa a questão nesta quarta-feira.

A expectativa de integrantes do STJ ouvidos pelo Radar é que Schietti atenda aos pedidos feitos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio, e determine que a empresa de internet forneça os dados, considerados determinantes para o esperado desfecho do caso. Entre as apostas, porém, não há consenso sobre qual será o veredito do colegiado.

O caso será apreciado pelo plenário da 3ª Seção do STJ, composta por dez ministros. O que está em jogo são informações sigilosas envolvendo buscas pelo nome de Marielle Franco e informações de dispositivos móveis que passaram pelo pedágio da via Transolímpica, no Rio de Janeiro, num intervalo de 15 minutos do dia 2 de dezembro de 2018.

Nessa data e local, câmeras de segurança registraram um carro semelhante ao usado no assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes – um Cobalt prata.