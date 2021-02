Caso do Sítio de Atibaia abre nova temporada de recursos de Lula no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Acaba de chegar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do sítio de Atibaia, que lhe rendeu a segunda condenação na Lava-Jato. Lula é acusado de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro.

O processo foi enviado à Corte pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nesta quinta-feira, mas apenas nesta sexta foi autuado e distribuído. O relator é o ministro Felix Fischer, relator dos processos da Lava-Jato no STJ.

O petista foi condenado a quase 12 anos e 11 meses anos de prisão pela então juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hardt. A pena, contudo, foi ampliada para mais de 17 anos de prisão pelos desembargadores do TRF-4.

O novo recurso de Lula chega ao STJ na mesma semana em que o caso do triplex de Guarujá foi encerrado na Corte, por decisão de Fischer. Em abril de 2019, a Quinta Turma manteve condenação do petista, mas reduziu a pena aplicada pela segunda instância da Lava-Jato para oito anos e 10 meses.