Caso Carrefour: lideranças negras convocam reunião de emergência

Representantes da Federação Nacional das Empresas de Segurança e da Associação Brasileira de Formação de Vigilantes foram convocados para uma reunião nesta quarta-feira com a direção do Movimento Ar, de combate ao racismo.

“Precisamos tomar uma ação prática, efetiva, e imediata”, sintetizou o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e líder do Movimento Ar, José Vicente, em referência ao caso do assassinato de João Alberto Silveira Freitas numa unidade do Carrefour em Porto Alegre. O encontro, marcado às pressas, tem o objetivo de tirar do papel mudanças nas técnicas de abordagem dos profissionais de segurança.

Na sexta-feira, Dia da Consciência Negra, a federação dos seguranças firmou um convênio com a Universidade Zumbi dos Palmares para aperfeiçoar os protocolos de abordagem – mas o episódio em Porto Alegre antecipou os planos da revisão. A proposta era começar as discussões em fevereiro de 2021.

O comando da segurança pública paulista também foi chamado, assim como a procuradoria e a secretaria municipal de direitos humanos. Foram convidados ainda os reitores da USP, Unicamp, Unifesp, UFAC, Unesp, PUC e FGV.