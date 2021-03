Casas Bahia usa streaming para atrair clientes na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os concorridos mercados de streaming e super apps ganham nesta sexta-feira um novo concorrente. A Casas Bahia fechou parceria com a ViacomCBS para dar acesso gratuito ao Paramount+ aos clientes que fizerem compras pelo aplicativo da gigante do varejo.

Todos os conteúdos Paramount+ estarão disponíveis, sem mensalidade e sem assinatura – cada CPF poderá acessar gratuitamente a plataforma durante três meses. Para participar basta fazer a compra de qualquer produto no aplicativo da Casas Bahia.

Assinada pela agência VMLY&R, a campanha de lançamento do Casas Bahia Play começará a ser veiculada na sexta-feira, com destaque para ação no intervalo da novela “Amor de Mãe”, da Rede Globo. Após o período promocional, que vai até dia 19 de maio, o benefício pode ser renovado e novos conteúdos de outros serviços de streaming podem ser adicionados ao app.