Casa das Rosas ganhará mural em homenagem a Carolina de Jesus e Luiz Gama

O Museu Casa das Rosas, instalado em uma mansão de 30 quartos em estilo clássico francês na Avenida Paulista, receberá um mural com grafite em homenagem a duas figuras importantes da história brasileira: a escritora Carolina Maria de Jesus e o advogado Luiz Gama.

Artistas da Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha e Diadema, projeto da secretaria de Cultura do governo paulista, pintarão um painel com as figuras da autora do best-seller Quarto de Despejo e do jurista e abolicionista cuja vida foi retratada no longa-metragem Doutor Gama, que estreou em agosto nos cinemas brasileiros. Um segundo painel também será grafitado com a visão dos artistas sobre o museu, que comemora cinco anos de existência este ano.

A Casa das Rosas passa neste momento por obras de renovação. Os murais que serão pintados no próximo dia 5 ficarão exposto na frente dos tapumes do trabalho de restauro no local. Veja abaixo uma prévia digital de como será a arte em homenagem a Carolina Maria de Jesus e a Luiz Gama (clique para ampliar).