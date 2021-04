Carrefour doa R$ 7,5 mi para livrar da fome 375 mil pessoas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo Carrefour Brasil vai doar 7,5 milhões de reais em cartões de alimentação para ajudar no combate à fome no Brasil.

O recurso será repassado em duas parcelas, sendo uma de 6 milhões de reais para a Central Única das Favelas e outra, de 1,5 milhão de reais, para os Amigos do Bem.

A ajuda será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país, com prioridade para famílias negras. Serão beneficiadas 375.000 pessoas ao todo, especialmente em favelas e no sertão nordestino.

Os cartões, da bandeira Ticket, serão distribuídos ainda no mês de abril e poderão ser utilizados em qualquer comércio que aceite o benefício, contribuindo para a geração de renda local.

O acesso à alimentação é uma das prioridades do Carrefour no Brasil. No ano passado, foram doados cerca de 18 milhões de reais para o combate à fome.