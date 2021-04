Carrefour abre estágio para negros, LGBTI+ e pessoas com deficiência

O Carrefour lançou recentemente seu novo programa de estágio somente para negros, LGBTI+ e pessoas com deficiência. As inscrições estão abertas até o próximo dia 18. Não há limite de idade ou predefinição de escola cursada. Os selecionados atuarão nas áreas: comercial, financeira, marketing, RH, têxtil, tecnologia e planejamento comercial.

O estágio é importante porta de entrada na empresa, com índice de 47% de efetivação. A ação é parte do conjunto de medidas adotadas pela rede após a morte de João Alberto Freitas, no fim de 2020, em Porto Alegre. A primeira ação prática do Carrefour após a morte de João Alberto foi internalizar a segurança dentro de suas lojas. O projeto está em fase piloto em Porto Alegre e deve ser expandido para o país e, em maio, a companhia vai lançar um programa interno para acelerar a carreira de 100 pessoas negras por ano.