Rio deve ter disputa de sambas e novo nome para festa pós-vacina

A pandemia adiou o Carnaval do Rio, mas não vai calar os poetas. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) prepara para novembro a tradicional disputa dos sambas-enredo das escolas — mas por meio de lives. O formato e as regras da competição estão em fase final de discussão.

A liga também estuda criar uma marca para evitar que a festa pós-vacina, por volta de junho, seja chamada de “Carnaval fora de época”. Uma das ideias é: “Grande ensaio para celebrar a vida”.