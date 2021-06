Cármen Lúcia proíbe Salles de deixar o país e confisca seu passaporte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em decisão assinada nesta quinta, a ministra Cármen Lúcia proibiu o ex-ministro Ricardo Salles de deixar o país e deu 24 horas para que o ex-chefe do Meio Ambiente entregue seu passaporte na Polícia Federal.

A ministra também ordena que todos os postos da PF sejam orientados sobre a proibição de Salles deixar o Brasil enquanto é investigado no STF por suspeitas de corrupção na relação com madeireiros do Pará.