Cármen Lúcia: ‘Benza Deus a imprensa livre do meu país’

Antes de iniciar seu voto sobre o dossiê contra servidores públicos antifascistas produzido pelo Ministério da Justiça, a ministra Cármen Lúcia aproveitou para elogiar o trabalho da imprensa brasileira.

“Benza Deus a imprensa livre do meu país”, disse Cármen, ao comentar a nota explicativa do ministro da Justiça segundo a qual “só teve conhecimento” da possível existência do relatório de inteligência “pela imprensa”.

Apenas a ministra deve votar na sessão de julgamentos nesta quarta-feira. Antes dela, falaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o advogado-geral da União, José Levi — que minimizaram a existência dos supostos dossiês.