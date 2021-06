Cármen Lúcia abre investigação contra Ricardo Salles

A ministra Cármen Lúcia autorizou nesta quarta a abertura de inquérito para investigar o chefe do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A ministra considerou os elementos apontados pela PGR para liberar o procedimento que agora irá apurar a suposta atuação de Salles para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil, denunciada pelo delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, que era superintendente no Amazonas.

“Defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República e determino a instauração de inquérito em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales pelos fatos descritos no pleito do Ministério Público, com o objetivo de apurar prática dos crimes tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa), no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa)”, diz a ministra.

A partir de agora, os investigadores vão cumprir diligências no caso que incluem o depoimento do ministro do Meio Ambiente, a oitiva de proprietários rurais, dos agentes de fiscalização do Ibama e da Polícia Federal que atuaram na Operação Handroanthus.

A PGR receberá ainda cópia digitalizada da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais que integram o caso.