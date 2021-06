Carlos Wizard, o empresário que chegou a participar do gabinete paralelo do governo na pandemia, chegou ao Brasil nesta segunda. Tão logo desceu no Aeroporto de Viracopos, deixou o passaporte com a Polícia Federal.

A CPI da Pandemia vai ouvir o empresário na quarta, quando ele poderá falar pela primeira vez do papel dele como conselheiro de Jair Bolsonaro.