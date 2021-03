Cardiologista aceita convite e vai substituir Pazuello na Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico Marcelo Queiroga aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello. A informação foi confirmada há pouco ao Radar por um auxiliar do presidente.

Queiroga foi a segunda opção do presidente. A primeira consulta no setor foi feita à médica Ludmilla Hajjar, mas a conversa não avançou por divergências sobre como conduzir o trabalho no ministério contra a pandemia.

Queiroga e Bolsonaro tiveram uma conversa nesta segunda e definiram a mudança.