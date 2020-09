Candidatos a prefeito do Rio pedem que Globo reveja cancelamento de debate

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.

CARTA AO GRUPO GLOBO

O debate democrático é essencial

Esta semana fomos comunicados da decisão do Grupo Globo de não promover debate com os candidatos no primeiro turno. Como as conversas sobre o formato do debate estavam sendo tratadas diretamente conosco e nossas assessorias, gostaríamos de apresentar para a consideração da emissora algumas sugestões com o intuito de viabilizar a realização do mesmo.

Respeitamos a preocupação do Grupo Globo com a saúde de seus profissionais, e é nossa preocupação também que as condições sejam aquelas recomendadas pelos órgãos de saúde. Assim sendo, os candidatos abaixo assinados propõem:

1) Os (as) candidatos (as) não serão acompanhados dentro do estúdio por nenhum assessor. Sua equipe aguardará em salas separadas e disponibilizadas pela emissora para cada staff de campanha, podendo fazer contato com o (a) candidato (a) por meio de aplicativo de mensagem, sem áudio ou vídeo e no modo silencioso.

2) Os (as) candidatos (as) respeitarão o uso das máscaras durante todo o debate, retirando-as apenas quando for a sua vez de falar na tribuna, por meio de microfones de uso individual;

3) Serão respeitadas as demais medidas sanitárias, tais como, o uso de álcool gel e distanciamento de mais de 1.5m entre os candidatos (note que é possível, já que estimamos haver 10 candidatos com direito legal de participar dos debates, número não muito superior às eleições de 2016, em que havia 8 participantes);

4) O acesso às dependências da emissora será antecedido, na entrada, da medição de temperatura. Se algum participante, candidato (a) ou assessor (a), estiver com a temperatura corporal indicando febre, não participará do debate.

5) Manifestamos ainda nossa disposição de que a realização do evento se dê, como alternativa, em espaço aberto.

Com base nessas considerações, aguardamos a manifestação desta emissora, no sentido de reavaliar sua decisão e oferecer ao eleitor carioca a possibilidade de ter acesso a um amplo debate democrático.