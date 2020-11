Candidato do PSOL que teve apoio de Fraga e irmãos Salles naufraga

O educador popular e ativista Wesley Teixeira esteve no centro de uma discussão durante a campanha eleitoral.

Ele foi candidato a vereador pelo PSOL em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e gerou desconforto no seu partido por ter recebido doação para sua campanha da turma do setor financeiro. Teve quem defendeu que ele devolvesse o dinheiro, se pegando em princípios e regras do PSOL sobre a procedência do recurso.

Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central e sócio da Gávea Investimentos, doou 30.000 reais. Os irmãos Walther e João Moreira Salles, cineastas e herdeiros do Grupo Itaú Unibanco, doaram 45.000 reais.

O deputado Marcelo Freixo, uma das principais lideranças do partido no Rio, defendeu Wesley e até ameaçou deixar a legenda se o obrigassem a devolver o recurso.

O candidato ganhou apoio também de artistas, como da renomada Adriana Varejão, que fez uma doação de 3.000 reais.

Wesley, um jovem, negro, evangélico, criado no Morro do Sapo, não se elegeu ontem.

Foi traído pelo coeficiente eleitoral. Dos 29 eleitos para a Câmara, 8 postulantes de outros partidos obtiveram menos votos que ele, que ficou em 30º lugar, om 3.311. Nem mesmo sua colega de PSOL, Rose Cipriano, 17ª colocada com 4.741 votos, obteve êxito.