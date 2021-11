Candidato de Ciro no RJ visita Lula e fala em aliança contra bolsonarismo

Conforme o Radar mostrou na semana passada, o pré-candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, esteve em São Paulo para uma visita a Lula. O encontro teve como objetivo articular uma possível aliança regional entre os dois partidos, possíveis rivais no pleito nacional à presidência da república.

Neves já foi do PT por mais de uma década e está há cinco anos no PDT. Segundo ele, que é ex-prefeito de Niterói, a conversa com Lula foi no sentido de retomar a “sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas” no estado do Rio e “construir uma ampla aliança regional para derrotar o bolsonarismo”.

A interlocutores, Neves não esconde o desejo de receber Lula em seu palanque na campanha do ano que vem, desejo que já teria sido alinhado com o presidente do partido, Carlos Lupi, e até com o presidenciável da legenda, Ciro Gomes. “Precisamos de serenidade, capacidade de diálogo, sensibilidade social, boa experiência administrativa e coragem para reconstruir o Estado do Rio e resgatar a esperança da nossa população em um futuro melhor”, disse ele.

No Rio há expectativa de que o PT possa dar apoio a ao menos três correntes políticas que irão se enfrentar entre si no ano que vem. A primeira corrente seria a mais a esquerda, encabeçada pelo deputado de Marcelo Freixo (PSB), que tentará se eleger governador. Há também o grupo político de Eduardo Paes, prefeito da capital, que irá lançar Felipe Santa Cruz como concorrente ao Palácio Guanabara. Por fim, o grupo de Neves e o PDT, que têm boa entrada em cidades da região metropolitana do Estado.