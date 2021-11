Candidato de Ciro ao governo do Rio vai visitar Lula em SP

Conforme o Radar mostrou na terça, Carlos Lupi, cacique do PDT de Ciro Gomes, cantou a pedra: Lula tem sentado para conversar com postulantes aos governos do estados que são rivais entre si. Lupi até ironizou o que ele chamou de “tribalismo” de Lula, em referência a música “Já Sei Namorar” dos Tribalistas que diz que “eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem”.

Pois então, ao que tudo indica há alguma verdade na brincadeira do pedetista. O seu pré-candidato ao governo do Rio nas eleições do ano que vem, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, embarca nesta quinta para São Paulo para uma visita a Lula.

Na pauta da conversa, o plano de governo de Neves para o estado do Rio e um aceno para uma possível parceria no ano que vem. Um dos sonhos do ex-prefeito, que se filiou ao PDT há cinco anos e que esteve antes no PT por outros 15, é poder receber Lula em algum palanque seu no Rio– obviamente em uma data em que Ciro Gomes não esteja no estado. Segundo o Radar apurou, Neves esteve com Ciro no último domingo e o presidenciável não teria feito oposição ao encontro com Lula.

O entorno de Neves acredita que, apesar de menos conhecido do público geral do estado, ele tem menos rejeição e mais chances de crescimento na reta final da campanha do que, por exemplo, seu adversário Marcelo Freixo, que disputará pelo PSB. A crença entre os pedetistas é que Freixo poderá levar o segundo turno para uma polarização ideológica grande, dado que uma parcela da sociedade o enxerga como um radical de esquerda, pecha que Neves não teria e por isso conseguiria aglutinar mais forças em torno de seu projeto. É esse o recado que o grupo tentará passar na reunião desta quinta com Lula.