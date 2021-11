Candidato de Bolsonaro no Rio, Castro sobe ao palco de Valdemar

Aliados dizem que Cláudio Castro respirou aliviado quando Jair Bolsonaro bateu o martelo pela filiação ao PL de Valdemar Costa Neto, o mesmo partido do governador do Rio que tentará a reeleição no ano que vem.

Não que Bolsonaro, que hoje tem níveis altos de rejeição, seja um excelente cabo eleitoral, mas porque a sua chegada à legenda pôs fim às dúvidas sobre se Castro seria mesmo o candidato do presidente no estado.

A pá de cal que enterrou essa incerteza se deu no evento de filiação de Jair o PL nesta terça em Brasília. O governador chegou ao local da cerimônia literalmente correndo. Ele foi colocado no palco ao lado de Valdemar, Bolsonaro e do senador Flávio, que mencionou seu nome duas vezes em seu discurso.

Segundo políticos do Rio ouvidos pelo Radar, se por um lado o alinhamento com Bolsonaro pode atrair uma rejeição ao ainda desconhecido governador do Rio, ela também garante o candidato no segundo turno, dado que a influência da família presidencial é forte no estado.

Um ônus da chegada do presidente, dizem os políticos, é carimbar em Castro a pecha da direita e da extrema-direita justamente no momento em que ele tenta passar a imagem de moderado e agregador. Por outro lado, disse uma fonte no Palácio Guanabara, o movimento para a extremidade poupa a equipe de Castro de gastar tempo com a articulação de alianças que se relevariam inúteis, como a tentativa de aproximação com o grupo político de Eduardo Paes, para quem foi oferecida, inclusive, a vaga de vice no ano que vem. Paes, como se sabe, faz oposição a Bolsonaro.