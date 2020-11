Candidato bolsonarista usa bordão de Lula

Os ecos das eleições de 2002 ainda se ouvem por aí. No caso, literalmente. Alex Brasil, candidato do PRTB à prefeitura de Florianópolis (SC), resolveu usar o bordão da campanha presidencial de Lula naquele ano em sua própria estratégia de divulgação.

A mensagem “a esperança vencerá o medo” acompanha santinhos, vídeos e outros materiais de campanha do autointitulado “único candidato de direita da capital”. Nas propagandas ainda é possível ler “fechados com Bolsonaro” ao lado de fotos do atual presidente da república e do vice.