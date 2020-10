Canal voltado ao público jovem estreia em dezembro no lugar da MTV Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 26 out 2020, 17h43 - Publicado em 26 out 2020, 17h30

Estreia em dezembro um novo canal de cultura pop, séries, games, e-sports, animes, K-Pop e todos os outros universos do entretenimento jovem — batizado de Loading, a autoproclamada “startup de mediatech” é cria do grupo de investimentos detentor da Kalunga e Spiral, liderado por José Roberto Garcia e Paulo Sérgio Garcia.

A nova emissora vai ocupar a estrutura e a rede de transmissão da extinta MTV Brasil, comprada pelo grupo em 2014, e funcionará no icônico edifício que abrigou, além do canal de música, a TV Tupi, no Sumaré, bairro de São Paulo.

O canal terá programação 24 horas, com streaming nas plataformas digitais e transmissão na TV aberta e na TV a cabo, criando múltiplos pontos de contato com um público de alta demanda, que ainda não se vê representado atualmente.