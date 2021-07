Canal infantil lança animação musical com sucesso de Tim Maia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

‘Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti…’, já diria o eterno Tim Maia.

Nesta sexta, 2, o sucesso do ‘síndico’ do Brasil vai ganhar uma versão especial.

O Mundo Bita vai homenagear o compositor Cassiano, parceiro de Sílvio Rochael em composições que ficaram imortalizadas na voz de Tim Maia, como é o caso da canção ‘Vai Chuva (Primavera)’.

O canal infantil de música fará uma releitura da música, em forma de animação para os pequenos.

Chaps Melo, criador do fenômeno infantil que ultrapassa 9 bilhões de visualizações no Youtube, conta a história por trás do desejo de fazer essa homenagem.

“Como admiradores de Tim Maia, estávamos buscando uma música para a Rádio Bita que trouxesse a força e a beleza da sua arte. Foi quando tivemos a ideia de fazer a releitura de Vai Chuva (Primavera), de autoria de Cassiano e Sílvio Rochael”, diz Melo.

Ele diz que, prestes a conseguir as autorizações para o versionamento, o compositor faleceu devido a complicações da Covid-19.

“Não sabíamos se conseguiríamos fazer a gravação e apresentar a arte desse grande artista para o público infantil. Quando a editora deu sinal verde, ficamos muito felizes”, diz o criador do Mundo Bita.

O projeto Rádio Bita já fez homenagens a outros nomes históricos da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Djavan, Toquinho e Vinícius de Moraes.