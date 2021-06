Campos do Jordão vai endurecer regras após aglomeração no feriado

A prefeitura de Campos do Jordão (SP) deve anunciar nesta terça medidas mais restritivas contra aglomerações na cidade.

Durante o feriado de Corpus Christi, data que tradicionalmente marca o início da temporada de inverno no município, houve registros de ruas lotadas de turistas, a maioria sem máscara e sem distanciamento.

Balanço da força-tarefa realizada pelas polícias militar e civil e da vigilância sanitária, divulgado nesta segunda, aponta que 81 estabelecimentos foram notificados por aglomeração.

Ao todo, foram desmobilizadas 12 festas com mais de 200 pessoas cada, e os responsáveis foram conduzidos para a Delegacia de Polícia por violação de medida sanitária.

No início do feriado, a prefeitura já havia anunciado um reforço de 130 policiais militares e a substituição de barreiras sanitárias por uma base móvel de saúde na Praça São Benedito, no Capivari, principal ponto turístico.

No final de sexta, no entanto, após o que a administração municipal chamou de “atitude irresponsável de uma parcela dos visitantes”, foi editado um decreto intensificando as medidas restritivas já existentes previstas na fase de transição do Plano São Paulo.

Foram montadas barreiras físicas com controladores de acesso no Capivari e foi proibida a venda de bebidas alcóolicas na modalidade “take away” em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e lojas de conveniência até o fim do feriado.