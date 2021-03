Caminhoneiros pedem a Bolsonaro plano de vacinação para categoria

“Ante a situação de caos e disseminação em larga escala do COVID-19 (inclusive com nova cepa) e da trágica morte do Senador Major Olímpio, mais uma vítima dessa doença, se faz necessário um plano emergencial de vacinação para a categoria dos caminhoneiros do Brasil”, diz o texto, assinado por Wallace Landim, o Chorão.

Segundo a entidade, os caminhoneiros brasileiros não pararam de trabalhar durante a pandemia e o aumento de casos gera preocupação na categoria.