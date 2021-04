Câmaras de arbitragem no Brasil adotam ‘protocolo verde’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A comunidade arbitral no Brasil acaba de lançar campanha nacional de divulgação dos “Greener Arbitration Protocol” — Protocolo de Arbitragem Mais Verde — adotados internacionalmente.

Patricia Kobayashi, secretária Geral do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, faz parte do Subcomitê Latinoamericano da iniciativa, cujo objetivo é incentivar condutas que minimizem o impacto dos procedimentos no meio ambiente.

O protocolo, idealizado pela árbitra internacional Lucy Greenwood para reduzir a pegada de carbono ligada ao segmento, tem foco em três áreas: adoção de formas limpas de energia, redução de viagens de longa distância e diminuição do desperdício, como a eliminação dos arquivamentos de cópias impressas.