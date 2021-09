Câmara terá seminário em homenagem ao centenário de Paulo Freire

Patrono da educação brasileira e alvo de impropérios do presidente Jair Bolsonaro, o educador Paulo Freire (1921-1997) será homenageado logo mais, às 9h, na Câmara dos Deputados , com um seminário em razão do centenário do seu nascimento — completado neste domingo.

Proposto pela deputada federal Marília Arraes, pernambucana como Freire, o evento será realizado de forma remota durante todo o dia, para debater o método de ensino desenvolvido pelo educador. Também participam do seminário as deputadas Luiza Erundina e Lídice da Mata e o deputado Danilo Cabral.

“Diante de tantos ataques contra o pensamento freiriano e do centenário de Paulo Freire comemorado em setembro, tivemos a ideia de realizar esse seminário na Câmara. Não podemos deixar que toda construção realizada por Freire seja diminuída por um governo que não acredita na transformação social”, justifica Marília.