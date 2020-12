Câmara tem projeto que libera compra de vacina sem passar pela Anvisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Alessandro Molon (RJ), líder do PSB na Câmara, quer votar com urgência, ainda esta semana, projeto de sua autoria, apresentado em outubro, que autoriza os estados a comprar vacinas mesmo sem autorização da Anvisa.

Essa é a polêmica da semana, desde que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem um cronograma de vacinação no estado, a partir de 25 de janeiro.

Caso não tenha autorização da Anvisa, será preciso que a vacina tenha sido aprovada por uma de quatro agências estrangeiras similares em seus respectivos países. Assim, poderá ser adquirida pelos estados.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

As quatro agências citadas no projeto são: Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos; a European Medicines Agency (EMA), da União Europeia; Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), agência japonesa; e a National Medical Products Administration (NMPA), agência da China.

A proposta ainda prevê destinação de recursos da União para financiar essas compras pelos estados.

“A ideia do projeto é instituir auxílio financeiro em amparo aos Estados para adquirirem diretamente as vacinas contra a Covi. Trata-se, portanto, medida urgente e absolutamente necessária, considerando que devemos estar estruturados financeiramente, com vistas à compra das vacinas devidamente concluídas e aprovadas pelos órgãos competentes”, afirma Molon na justificativa para a urgência dessa votação.