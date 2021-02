Câmara tem aglomeração pelo segundo dia seguido

A Câmara dos Deputados vive um segundo dia de muita aglomeração. Filas enormes se formam nas entradas e o tempo de espera para chegar aos gabinetes dos parlamentares chegou até duas horas nesta manhã.

Até o início da tarde, a “lista de acesso emergencial” nas portarias contabilizava cerca de 500 visitantes.

Os prefeitos e seus assessores e secretários se reúnem com deputados de suas regiões atrás de emendas para garantir recursos e obras a seus municípios.

Eles circulam pelos corredores da Câmara também e visitam instalações, com as comissões. Os parlamentares tentam ingressar também com seus conterrâneos no plenário, onde a presença é muito restrita.