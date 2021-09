Câmara se reúne para questionar presidente da Petrobras sobre preços

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O assunto está na boca do povo e é um dos preferidos do presidente Jair Bolsonaro. E logo mais, a partir das 9h, será tema de um debate no plenário da Câmara dos Deputados.

Com a presença do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, os parlamentares se reúnem em comissão geral para discutir o preço dos combustíveis, a situação da operação das termelétricas e outras questões relacionados à estatal.

O requerimento para a realização do debate foi apresentado pelo deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, e assinado por líderes de outras legendas.

Na noite desta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu o tom do que deve ser a espécie de sabatina de Silva e Luna com um recado nas redes sociais:

“Tudo caro: gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? Amanhã, a partir das 9h, o plenário vira Comissão Geral para questionar o peso dos preços da empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas”, escreveu Lira.