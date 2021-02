Câmara pode votar socorro ao setor de eventos nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Está na pauta desta semana da Câmara o projeto de lei de Felipe Carreras (PSB-PE) que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O texto, que permite aos empresários do setor refinanciar os débitos com o governo, tem o apoio de mais de 380 deputados.

A medida é importante, segundo Carreras, porque o setor de entretenimento continuará sendo o mais afetado financeiramente na pandemia, até que a vacina seja ofertada de modo regular aos brasileiros. “Já são mais de 600.000 empregos perdidos. Trabalhadores que estão parados e sem renda desde março. Eu não falo apenas em nome dos empresários, dos artistas e dos músicos. Eu falo pelo montador de palco, pelos seguranças, pelos donos de barraquinhas de comidas, bilheteiros, cenógrafos, técnico de som e luz, camareiro, faxineiro e tantos outros que estão sem perspectiva”, disse.

A medida em tramitação na Câmara zera impostos ao setor por 60 meses e prevê a prorrogação do auxílio emergencial para o setor até o efetivo funcionamento das atividades e linhas de crédito específicas para o fomento de atividades.