Câmara pode votar nesta semana socorro a empresas de transporte

A Câmara pode votar nesta semana um pacote de socorro socorro às empresas de transporte urbano na linha do que já foi aprovado ao setor aéreo nessa pandemia.

As empresas do setor, um dos mais dependentes de dinheiro público no país, devem levar uma ajuda financeira de 4 bilhões de reais para os sistemas de ônibus e metrô de regiões metropolitanas e cidades com população superior a 300.000 habitantes.

Desde o início da pandemia as empresas de transporte reclamam da demora do governo em abrir linhas de crédito para socorrer o setor.