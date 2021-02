Câmara: Nunes Marques manda Maia analisar pedidos do PSL antes da eleição

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) e determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), analise uma série de requerimentos sobre os efeitos de penalidade aplicada administrativamente pela cúpula do PSL.

O ministro reconsiderou a decisão dada pela vice-presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, neste domingo — que negava o pedido do deputado federal para que Maia deliberasse sobre a disputa de cargos dos deputados que romperam com a cúpula do partido e declararam apoio a Arthur Lira (PP-AL). A liderança do partido apoia o bloco encabeçado por Baleia Rossi (MDB-SP).

“Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para determinar à Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio de seu Presidente, que, imediatamente, delibere, em caráter definitivo, a respeito da Consulta que lhe foi formulada pelo Impetrante, fixando as regras atinentes às eleições que se realizarão na data de hoje (em especial sobre quem pode e quem não pode se candidatar aos demais cargos da Mesa), a elas dando efetivo cumprimento, antes do término do prazo para registro de candidaturas e respeitado o marco final das 19hs:00m de hoje, momento já fixado para a realização do pleito”, determinou Nunes Marques.

O ministro ainda decidiu que caso a deliberação da Mesa seja favorável ao pleito do deputado, “fica-lhe garantida a possibilidade de inscrição de sua candidatura para momento posterior àquele ato, ainda que já transcorrido o prazo regimental”.