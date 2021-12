Câmara notifica deputado por acusações contra Arthur Lira

A Câmara dos Deputados publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, um edital de notificação referente ao deputado federal Delegado Waldir (PSL-GO), alvo de representação por suposta quebra de decoro parlamentar por conta da entrevista que concedeu ao site “The Intercept Brasil”.

O parlamentar afirmou ao repórter Guilherme Mazieiro que 10 milhões de reais em emendas do Orçamento secreto foram prometidos a cada deputado que apoiasse a eleição de Arthur Lira para a Presidência da Casa, em fevereiro desse ano.

O ato desta sexta-feira foi assinado pelo corregedor parlamentar da Câmara, o deputado Paulo Bengtson (PTB-PA) e informa sobre a instauração do processo em desfavor de Waldir, a partir de requerimento do deputado Aluisio Mendes (PSC-MA), apresentado no início da semana.

Na representação, o parlamentar pede que, “em face das graves acusações contra os principais dirigentes da Câmara dos Deputados e à instituição como um todo”, seja oferecida a possibilidade de o deputado Delegado Waldir apresentar provas sobre o que alegou, “sob pena de encaminhamento pela Mesa de Representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com pedido de cassação de seu mandato parlamentar”.

Procurado pelo Radar, Waldir disse que ainda não foi notificado, mas o edital considera que o deputado já está ciente, por meio da publicação, e deve apresentar manifestação escrita nos autos do processo em até cinco dias úteis, se assim quiser.

Autor da representação, o deputado Aluisio Mendes, líder do PSC na Câmara, afirmou ao Radar que se sentiu muito incomodado com as declarações, já que fez campanha pela eleição de Lira e não teria recebido as emendas citadas pelo colega.

“Se ele tem informações, tem que declinar nomes. Ele não pode generalizar. Eu tenho muito cuidado com a minha imagem, me senti atingido”, justificou.

Detalhe curioso: em fevereiro, após a eleição de Lira, Mendes afirmou que a gestão do aliado traria “ares de mais transparência, participação e respeito aos deputados, às bancadas, e à proporcionalidade”.