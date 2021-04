Câmara Municipal do Rio aprova projeto apresentado por Doutor Jairinho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara Municipal do Rio acaba de aprovar um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que tem entre seus autores o vereador…Doutor Jairinho — aquele investigado pela morte do enteado, o menino Henry Borel.

O projeto trata de um tema importante: a ordem de indicação de conselheiros para o Tribunal de Contas do Município. Os outros autores são os vereadores Inaldo Silva e Thiago K. Ribeiro, todos da Comissão de Justiça e Redação da Casa.

O novo texto determina que a Câmara indicará quatro dos sete conselheiros e caberá ao prefeito as outras três indicações, sendo apenas uma de livre indicação.

Enquanto isso, não há o menor sinal de que o afastamento do vereador será analisado nos próximos dias.