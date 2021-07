Câmara já gastou R$ 3,2 mi com auxílio moradia de deputados no ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Passados quase sete meses, a Câmara já gastou 3,2 milhões de reais com o auxílio-moradia de deputados que alugam imoveis em Brasília.

Dados da Casa mostram que 65 deputados recebem 4.253 reais por mês para bancar despesas com moradia na capital. Já outros 80 parlamentares usam a verba na modalidade de reembolso, com a apresentação de nota fiscal do aluguel.

A maioria dos deputados (381) mora em apartamentos funcionais da casa. Dos 513 parlamentares, apenas 43 rejeitam receber a verba.