Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É mais uma dessas claras situações de desperdício de dinheiro público. O deputado Daniel Silveira, nos dias que antecederam sua prisão pelo STF, mandou descontar na conta da Câmara uma fatura de 8.000 reais referente ao pagamento de serviços de segurança particular da Global Company, empresa do amigão do deputado. A nova política nunca decepciona.