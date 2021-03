Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos anunciou há pouco nas redes que a Câmara fará a tão aguardada eleição para o comando da CCJ, que tem a bolsonarista Bia Kicis como postulante, na próxima quinta-feira.

Ainda de acordo com Marcelo Ramos, as eleições dos presidentes das comissões será feita por sistema remoto e as sessões ocorrerão no formato híbrido.