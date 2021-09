Câmara deve votar projeto que obriga escolas a terem plano de evacuação

Está na pauta de uma comissão da Câmara dos Deputados a votação de um projeto inspirado no ataque que deixou dez mortos em uma escola de Suzano (SP), em 2019. A proposta obriga escolas da rede pública e privada a criarem e adotarem planos de evacuação para situações de risco.

A Comissão na Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia deve abrir os trabalhos logo mais, a partir das 13h.

Autor do projeto, o deputado federal Roberto de Lucena (Podemos-SP) lembra ainda do incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), que matou 241 pessoas em 2013. Na ocasião, segundo ele, as precárias condições de evacuação aumentaram consideravelmente o número de vítimas.

De acordo com a proposta, o plano de evacuação deverá conter uma lista com as atribuições e condutas a cargo dos professores, alunos e funcionários da unidade de ensino, além da planta baixa do estabelecimento e indicação de rotas de fuga e saídas de emergência, entre outras medidas.

O projeto também prevê que profissionais e alunos participem de atividades de treinamento pelo menos uma vez por semestre. A fiscalização ficaria a cargo do dos Corpos de Bombeiros Militares do Estados e do Distrito Federal.