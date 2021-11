Câmara dá Medalha Mérito Legislativo a Bolsonaro, Papa Francisco e mais 30

Honraria concedida pela Câmara dos Deputados desde 1983, a Medalha Mérito Legislativo se destina a condecorar “autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil”, segundo informa o site da Casa.

Dentre os agraciados da edição de 2021, que terá sessão solene para a entrega das medalhas na manhã desta quarta-feira, estão personalidades de diversos campos, como o presidente Jair Bolsonaro (que deve comparecer pessoalmente) e o papa Francisco, além de dois ministros do STJ, do chanceler Carlos Alberto França e do fotógrafo Sebastião Salgado (veja a lista completa abaixo). Ao todo, 31 pessoas e uma entidade serão premiados.

A diversidade dos premiados se deve ao fato de que cada líder partidário pode indicar até uma personalidade ou instituição para ser agraciada receber medalha. Já os membros da Mesa Diretora da Câmara podem indicar dois homenageados cada um.

A solenidade é coordenada pela Segunda Secretaria da Casa, chefiada pela deputada federal Marília Arraes (PT-PE) — que indicou o colega Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, e o ex-deputado federal pernambucano e ex-ministro da Justiça Fernando Lyra, morto em 2013.

Ainda de acordo com a Câmara, o indicado pode ser cientista, político, ator, cantor, religioso, enfim, pessoas que, em certo momento da história do país, realizaram algum trabalho que teve repercussão e recebeu a admiração do povo brasileiro. Cada um dos premiados receberá uma medalha e um diploma de menção honrosa.

Veja abaixo lista completa de agraciados:

Alex Machado Campos – diretor da 5ª Diretoria da Anvisa

Alexandre Padilha – deputado federal, médico infectologista e ex-ministro da Saúde

Alexandre Soares dos Santos – empresário e filantropo

Ana Lara Camargo de Castro – promotora de Justiça

Aurélio Peres – ex-deputado federal

Ayres de Almeida Silva Filho – servidor da Câmara dos Deputados

Carlos Alberto Chaves (in memorian) – ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro

Carlos Alberto França – ministro das Relações Exteriores

Carlos Siqueira – presidente nacional do PSB

Carlos Ubiratan Garms – Acionista da agroindústria

Dimas Eduardo Ramalho – vice-presidente do TCE de São paulo

Efraim de Araujo Morais – ex-presidente da Câmara dos Deputados e secretário estadual do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca da Paraíba

Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor)

Fernando Lyra (in memorian) – ex-deputado federal, ex-ministro da Justiça

Gabriel Medeiros Vilar – presidente substituto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Humberto Martins – ministro do STJ

Jaceguara Dantas da Silva – procuradora de Justiça

Jair Bolsonaro – presidente da República

Joé Gonçalves Sestello – diretor-geral do Hospital Geral de Nova Iguaçu

John Rodgerson – presidente da Azul Linhas Aéreas do Brasil

Jorge Mario Bergoglio – Papa Francisco

José Eriberto Medeiros de Oliveira – presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco

José Múcio Monteiro Filho – ex-ministro do TCU, ex-deputado federal

Julio Cals de Alencar – presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira

Ludhmila Abrahão Hajjar – médica cardiologista

Luiz Carlos Bergamin – médico e ex-prefeito de Extrema (MG)

Major Darlan Dornelas de Carvalho – assessor de Relacionamento Institucional do Comando da Aeronáutica em Brasília

Patrícia Gisele Torres – Cirurgiã dentista

Paulo Reglus Neves Freire (in memorian) – educador e filósofo brasileiro

Reynaldo Soares da Fonseca – ministro do STJ

Sebastião Salgado – fotógrafo

Thomas Law – jurista e presidente do Ibrachina, da CNRBC e da CEBRAONU da OAB Nacional