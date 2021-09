Câmara chama Guedes para falar sobre mudanças em regras ambientais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou nesta quarta um convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele explique aos deputados o pedido de flexibilização de normas ao Ministério do Meio Ambiente.

O requerimento foi apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) depois que um ofício da equipe econômica do governo solicitou mudanças em 14 regras ambientais.

“É um absurdo atrás do outro! Estamos vendo o resultado da política de destruição ambiental desse governo tanto na natureza quanto na economia. Mas Guedes acha pouco e quer continuar passando a boiada”, afirma o parlamentar.

A lista do Ministério da Economia inclui a concessão automática de licença ambiental se houver demora na análise, a revogação de regras que dificultam o desmatamento da Mata Atlântica, a extinção do Conselho Nacional do Meio Ambiente e a redução de exigências para a fabricação de agrotóxicos destinados à exportação.

“A economia e o meio ambiente precisam caminhar juntos, buscando o desenvolvimento sustentável. O que o Ministério da Economia propõe é um pacote antiambiental, que pode causar prejuízos irreversíveis ao nosso país”, destaca Elias Vaz.

A data para Guedes dar explicações à Câmara já está marcada: dia 10 de novembro.