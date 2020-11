‘Guerra da vacina’ entra na mira da Câmara

Diante de toda a polêmica causada pela suspensão dos testes clínicos da vacina CoronaVac pela Anvisa, a comissão externa sobre ações de combate ao coronavírus da Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês SinoVac.

A reunião ocorre na próxima terça-feira e vai reunir, além da agência de vigilância sanitária, representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan, de São Paulo, responsável pela produção do imunizante aqui no Brasil.

O objetivo do encontro é saber como está a tramitação da CoronaVac e atender ao requerimento feito por alguns deputados federais à Comissão, que querem ouvir os atores envolvidos nos testes sobre a paralisação.