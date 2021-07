Câmara aprova vacinação prioritária para gestantes e lactantes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara dos Deputados aprovou há pouco a inclusão de gestantes e lactantes no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

O relatório do projeto, da deputada Luísa Canziani (PTB-PR), foi aprovado em votação simbólica nesta quinta-feira. O texto será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a justificativa do Projeto de Lei, evidencias científicas mostraram que mulheres na condição de gestantes e puérperas fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Em caso de contraírem a doença, elas têm maior risco de hospitalização, partos prematuros e até morte.

Dados do boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz usados na justificativa da legislação mostraram que só em maio passado 911 gestantes e lactantes morreram de Covid-19 no país.