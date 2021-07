Calheiros prepara documento com mais de 300 páginas para a volta da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na volta do recesso, o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, pretende fazer um breve balanço dos principais fatos da primeira temporada da comissão. Tudo para refrescar a memória da audiência sobre documentos, ameaças de prisões e outros fatos colhidos pelos senadores.

Para isso, uma equipe de assessores de Calheiros passou os últimos dias trabalhando numa espécie de resumo da CPI, dividido em capítulos, e que abordará desde a cloroquina e o tratamento precoce até as fake news e as suspeitas de corrupção na compra de vacinas.

Com mais de 300 páginas, o material deve ser entregue ao senador na segunda já recheado com documentos exclusivos sobre figurões do governo de Jair Bolsonaro.